زوجة ويل سميث تجري مقابلة مع الملكة إليزابيث.. "هذه الجدة لديها الكثير لتشرحه!

أدلت الممثلة الأمريكية جادا بينكيت سميث بتصريح شرير استهدف الملكة إليزابيث بعد أن شاركت ميغان ماركل والأمير هاري جانبهما من القصة مع مقدمة البرامج الأمريكية أوبرا وينفري.

شاركت جادا سميث عبر حسابها على موقع "إنستغرام" صورة ساخرة تجمعها بابنتها ويلو سميث والملكة إليزابيث جالسات حول الطاولة في برنامجها الخاص Red Table Talk، مُشيرةً أن متواجدة للرد على اتهامات ميغان ماركل ضد عائلتها الحاكمة.

وعلَّقت سميث على الصورة المعدلة "هذه الطاولة لا بد أن تكون أكبر حجمًا".

وعلَّق أحد الأشخاص على الصورة: "عليها إيضاح الكثير من الأمور! من سأل ميغان حول لون بشرة طفلها؟ إسأليها يا جادا؟."

وكتب آخر: "نعم، أحضري الجدة إلى الطاولة، فلديها الكثير لإيضاحه".

أشارت الممثّلة الأمريكية السابقة إلى أنّ أفراداً في العائلة المالكة أبدوا قلقهم إزاء درجة سواد بشرة ابنها آرتشي قبل ولادته.

وأوضحت ميغان ماركل أن العائلة المالكة لم ترد منح ابنها آرتشي لقب الأمير لذلك السبب لم يكن ليحصل على الحماية الأمنية، تقول: "قالوا لنا أن ارتشي لن يحصل على حماية لانه لن يصبح أميرًا، لن يكون محمي ولن يعطى لقب لانه من عرق مختلط. لم اهتم باللقب لكنني اهتم بأن يحموا ارتشي، وقالوا بانهم سيغيروا قانون أن يصبح ارتشي أمير عندما يصبح تشارلز ملك."

وبذلك تكون ميغان قد نفت أخبار رغبتها وهاري بعدم منح طفلها لقب الأمير الذي تناقلته الصحف البريطانية، حيث أشارت الصحف أن الزوج الملكي ويودان منح طفلهما الحرية بعدم منحه اللقب لكنهما أجبرا على ذلك.

وأضافت أنها رغبت بمنح طفلها اللقب كي يحصل على الحماية والآمن اللازم لحماية حياته، رغم عدم اكتراثها بمثل هذه الألقاب، مُشيرةً أن أهم لقب قد تحصل عليه هو "أمي".