زين مالك يخون جيجي حديد مع هذه المثيرة على طريقة Fifty Shades of Grey

يُزعم أن الفنان الإنجليزي ذي الأصول الباكستانية زين مالك أقدم على خيانة حبيبته عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية جيجي حديد مع نجمة برنامج TOWIE، آبي كلارك.

وذكرت صحيفة The Sun البريطانية، أن آبي كلارك أخبرت صديقتها أن زين مالك مهووس بها وعلاقتهما الرومانسية عنيفة كما جاء في فيلم Fifty Shades of Grey.

وقالت: "كانت تجربتي معه مثل فيلم Fifty Shades of Grey. لقد أطلقت عليه اسم" السيد جراي ". قضينا وقتًا رائعًا معًا."

وأوضحت آبي أن علاقتهما كانت رائعة وبدأت في مدينة لوس أنجلوس، لكن سرعان ما انتهت عندما رأت رسالة نصية أرسلتها جيجي حديد له، جاء فيها: "افتقدك".

وأخبرت آبي صديقتها برد فعلها في ذلك الوقت، قائلة لها: "لقد صُدمت. لقد شعرت بالذهول حقًا. والتزمت الصمت طويلًا، لقد بيَّن لي أنه أعزب، وكان يهتم بي كثيرًا واعتقدت انه يحبني في الحقيقة.. لقد كنا نرى بعضنا البعض كثيرًا ونشأت بيننا مشاعر عميقة.. كان الأمر محرجًا للغاية ".

وأضافت أن زين أخبرها أنه يحب شخصيتها، كما قارنها في إحدى المناسبات بخطيبته السابقة بيري إدواردز، التي انفصل عنها في عام 2015.

يذكر أن زين مالك انفصل عن جيجي حديد في شهر أكتوبر العام الماضي بعد ست سنوات على علاقتهما وانجابهما طفلة تدعى "خاي" تبلغ من العمر 16 شهرًا.

