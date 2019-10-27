شقيقة ميغان ماركل في قبضة الشرطة.. ما تهمتها؟

تواجه شقيقة دوقة ساسكس "سامانثا ماركل" دعوى قضائية مقامة ضدها بسبب تنمّرها على الإنترنت، حيث تجري الشرطة معها تحقيقات واسعة.

وكانت الشرطة قد تلقت شكاوى من ما لا يقل عن أربع دول من بينها كندا والسويد والمملكة المتحدة حول رسائل ومنشورات متعددة ومثيرة للجدل كانت سامانثا قد كتبتها حول دوقي ساسكس عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وصرّح شرطي في مقاطعة بولك قائلًا: "كانت هناك تقارير متعددة عن مزاعم حول جرائم إلكترونية، إنه تحقيق كبير وواسع النطاق ومن المرجح أن تكون عملية طويلة".

وبالرغم من أنه لا يوجد دليل على من قدّم الشكوى ضدها إلا أن حسابها على تويتر تم إيقافه في وقت سابق من هذا العام، لكن لم تحدث أي اعتقالات بسبب الموضوع في ذلك الوقت.

وكانت سامانثا قد وصفت دوقة ساسكس بأنها منافقة بسبب بكائها عند كلامها عن الصعوبات التي واجهتها في دائرة الضوء وصعوبات الزواج والحمل، وقالت سامانثا إنها لا تستطيع ان تصدق ميغان في ذلك خاصةً بأنها لم تتواصل مع والدها عقب تدهور وضعه الصحي.

وهذا ليس التحقيق الأول الذي يكون فرد من عائلة ماركل طرفًا فيه، حيث احتجزت الشرطة ابن شقيق ميغان بعد أن شوهد وهو يسير في الشارع وهو يرتدي منشفة فقط ويصرخ بصوت عالٍ.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: