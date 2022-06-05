سعودي يطلب الزواج من آمبر هيرد.. فهل سيتكلّف بدفع التعويض المالي لجوني ديب؟

تستمرّ قضية النجمان العالميان "جوني ديب" و "آمبر هيرد" بتصدّر وسائل التواصل الاجتماعي حتى بعد صدور الحكم النهائي لصالح الفنان جوني ديب وحصوله على البراءة

وكانت المحكمة قد أصدرت حكم لصالح النجم العالمي جوني ديب بالحصول على تعويض مالي يقدّر بـ 15 مليون دولار من آمبر هيرد بسبب قيامها بتشويه سمعته بعد اتهامه بالعنف الجسدي

وفي تفاصيل طريفة قرر شاب عربي من المملكة العربية السعودية أن يقدّم مواساته للنجمة الهوليوودية آمبر هيرد على طريقته الخاصة، وأرسل رسالة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وطلب منها الزواج.

وقرر الشاب أن يرسل رسالة صوتية لآمبر هيرد ويطلب منها الزواج، كما تعهّد لها بأن يعيشان حياة كلها سعادة وفرح وسرور لتعويضها عن الفترة السيئة التي عاشتها مع جوني ديب

وتداول المتابعون الرسالة الصوتية الذي اعتبرها الكثير من الجمهور بأنها رسالة من باب المزاح وأن الشاب حاول السخرية من الأمر وهو من باب النكتة فقط

ويشار بأن آمبر هيرد كانت قد خسرت معركتها مع جوني ديب في المحاكمة الاشهر والتي تمكن من خلالها النجم العالمي بالحصول على شعبية كبيرة ودعم كبير من قبل المشاهير والجمهور في المقابل خسرت هيرد شعبيتها