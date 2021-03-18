سكوت ديسك يكشف سبب انفصاله عن صوفيا ريتشي.. وهل لكورتني كارداشيان علاقة؟!

انطلق الإعلان التشويقي للموسم الأخير من KUWTK حيث ظهر "سكوت ديسك" وهو يجلس مع "كورتني كارداشيان" ليناقش علاقته الرومانسية السابقة مع "صوفيا ريتشي".

واعترف "سكوت" خلال حديثه لـ"كورتني" أن المواعدة ليست بالسهلة، وذلك بسبب علاقته الوثيقة مع حبيبته السابقة وأم أطفاله "كورتني كارداشيان".

وكشف "سكوت" لـ"كورتني" عن السبب الحقيقي وراء انفصاله عن "صوفيا" وهو علاقته الوثيقة بنجمة الواقع فقال: "لا أعتقد أنني أستطيع أن أفعل ذلك، لكنني كنت دائمًا واضحًا أن أولوياتي هي أطفالي وحياتي معهم حتى أن الاعتناء بك واحد من أولوياتي".

وخلال المقطع، وجهت "كورتني" سؤالًا لـ"سكوت" حول كيفية تصرّفه بعد انفصاله عن "صوفيا"، فقال: "نعم لا أعلم. أعتقد ان الناس يأتون إلى حياتنا ويعتقدون ان هذا الشيء أسهل، شكرًا لك".

فردت عليه "كورتني": "أسهل من ماذا؟"، فأجابها "سكوت": "أن أكون معك ولكن من المؤكد أنه ليس من السهل أن نرى كل شيء معاً وأن نكون أصدقاء".

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن ديسيك اعترف لكورتني خلف الكاميرات أن أي امرأة كانت ستشعر بالإهمال لمجرد قيام حبيبها بتمضية وقت مع شريكته السابقة أكثر من الوقت الذي يقضيه مع شريكته الحالية.

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