سيلينا غوميز تضيف وشماً جديداً إلى مجموعتها.. وهذا مكانه في جسدها

نشرت النجمة سيلينا غوميز صورة لها باللونين الأبيض والأسود كشفت فيها عن وشم جديد أضافته إلى مجموعتها الواسعة من الوشوم على جسدها.

سيلينا غوميز تكشف عن وشمها الجديد

شاركت النجمة سيلينا غوميز لقطة من جلسة تصوير خاصة بها كشفت فيها عن وشمها الجديد، حيث حصلت النجمة البالغة من العمر 29 عاماً على وشم باللون الأسود مرسوم على ظهرها من الاعلى.

وبدا كلوحة فنية رائعة بينما كان يتدرج بين كتفيها، ووقفت سيلينا دال الأستوديو بينما ادارت ظهرها للكاميرا حتى يظهر الوشم باللونين الأبيض والأسود.

وارتدت سيلينا معطف أسود مفتوح جهة الظهر بشكل كبير كما فصلت شعرها الطويل على الجانبين لإظهار الوشم.

سيلينا غوميز تحصل على وشم جديد على ظهرها. pic.twitter.com/KYCkL8KHEX — Celebs Arabic (@CelebsArabic) December 15, 2021

مجموعة سيلينا غوميز من الوشوم

تضم سيلينا ما يقارب الـ 16 وشم في جميع أنحاء جسدها، حيث بدأت هوسها بالوشوم عام 2012 عندما رسمت ملاحظة موسيقية سوداء على معصمها.

وجمعت سيلينا العديد من الوشوم الصغيرة على مدار السنوات قبل أن تحصل على وشم كبير وهو "يدي الصلاة والدعاء" على فخذها الأيسر عام 2019.

سيلينا غوميز تتحدث عن شهرتها في الطفولة

كشفت النجمة سيلينا غوميز بأن إبارها على وضع المكياج والتزيّن وهي في سن السابعة أثّر بشكل عميق على صحتها العقلية وإدراكها لذاتها.

وقالت سيلينا: "لقد كنت استخدم المكياج وأنا في السابعة من عمري وأشعر بان هذا الشيء أثّر علي، لقد كنت بدأت العمل في قناة ديزني".