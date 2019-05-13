شاهد أسوأ إطلالات حفل BAFTA.. ونجمة ترتدي فستان من القُمامة! (صور)

انطلقت فعاليات حفل جوائز الأكاديمية البريطانية للتلفزيون "بافتا"لعام 2019 يوم أمس الأحد في قاعة البرت هول في العاصمة لندن بحضور أهم النجمات العالميات وأكثرهن أناقة.

ولهذه المناسبة المهمة، لا بد للنجمات من اختيار أجمل الإطلالات التي تناسب شكل أجسادهن، وتبرز جمالهن الساحر الذي لطالما أبهرننا على السجادة الحمراء، لكن لا بد أن تقع النجمات الحسناوات في خيارات غير مناسبة على الإطلاق، فعلى الرغم من ارتدائهن أزياء من أبرز المصممين العالميين، إلّا أن ذلك لا يعني أن يكون مناسبًا للحفل أو متناسقًا مع اجسادهن.

وهنا نستعرض أسوأ الإطلالات في حفل "بافتا"، ولك أن تبدي رأيك:

سوران جونز

لم توفَّق الممثلة والمخرجة البريطانية باختيارها من توقيع مصمم الأزياء الفرنسي "الكسيس مابيل" بقيمة 3817 دولار أمريكي، فارتدت فستان غريب، صُمم الجزء العلوي منه على شكل كاب أسود ذو أكمام مفتوحة، أما السفلي كتنورة وردية انسدلت بخفَّة على جسدها.

كيت جارواي

اختارت مقدمة البرامج البريطانية ذات الـ52 عامًا إطلالة لا تناسب عمرها على الإطلاق، فارتدت فستان برتقالي منفوش زُيِّنَ بالريش، وجاء بفتحة صدر مُبرزةُ مفاتنها.

جينيفر ميتكالف

اتسمت إطلالة الممثلة البريطانية بالغرابة والتشويش، فاختارت بدلة توسكيدو صفراء بطبعة على شكل طيور اللقلق والمناظر الاستوائية.

ديزي ماي كوبر

بدت النجمة الكوميدية ككيس قُمامة بفستانها الأسود الضخم، كما أكملت زينتها بأبريق شاي معدني، وقبعة ضخمة معدنية.

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