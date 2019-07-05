شون مينديز وكاميلا كابيو في موعد غرامي.. ودليل قاطع على علاقتهما (صور)

انتشرت في الأونة الأخيرة العديد من الشائعات التي تُفيد وجود علاقة تجمع بين المغني الكندي "شون مينديز" والحسناء "كاميلا كابيو"، وتحديدًا بعد تعاونهما في أغنتيهما الجديدة "Senorita" التي اتخذت طابع رومانسي وحميمي.

ويبدو أن تكهنات رواد مواقع التواصل الاجتماعي كان صحيحة، فقد رصدت عدسات الباباراتزي صورًا للثنائي في موعد غرامي يسيران إلى جانب بعضهما البعض ممسكا الأيدي أثناء تواجدهما في هوليوود، وبدا عليهما الانسجام والحب.







واختارت "كاميلا كابيو" إطلالة مُثيرة مُرتديةً فستان أسود طويل مفتوح الظهر، وأسدلت شعرها الأسود المموج وراء ظهرها، في حين ارتدى "مينديز" قميص مًخطط باللونين الأسود والأبيض، وحمل حقيبة ظهر سوداء صغيرة.

الجدير بالذكر أن "كاميلا" انفصلت عن حبيبها الإنجليزي "ماثيو هاسي" بعد علاقة دامت عامًا ونصف العام.