صديقة ليوناردو دي كابريو السابقة عاريةً في منزل حبيبها الجديد.. وجلسة تصوير بتوقيع مصوّر عربي

شاركت حبيبة النجم ليوناردو دي كابريو السابقة " روكسي هورنر" لقطات مثيرة من جلسة التصوير أجرتها في العاصمة البريطانية لندن.

واستعرضت عارضة الأزياء البالغة من العمر 28 عاماً منحنيات جسدها المثيرة وهي على سريرها المريح بينما كانت عاريةً تماماً حيث ألتقط المصور العربي رعد سيف الرحمن اللقطات عبرتطبيق برنامج FaceTime، نظرًا لإجراءات الحجر الصحي.

تجرَّدت "روكسي" من مللابسها ولم تطبق أي مستحضرات تجميع على بشرتها، ولم تتزيَّن بأي قطعة إكسسوار، عوضًا عن ذلك وضعت غطاء خفيف أسفلها وتركت شعرها الأشقر منسدلاً.

ونشرت الصور عبر حسابها الخاص على "انستغرام" وعلّقت عليها: "أيهما تفضلون أكثر من هذه الصور؟ FaceTime مع رعد الرحمن"، أما المصوّر رعد فقد علّق على الصورة بقوله: "روكسي هورنر هي أحد الأشخاص المفضلين لدي من الذين تعاملت معهم".

وتابع رعد قوله: "وبصرف النظر عن كونها عارضة رائعة فإنها تمنح كل وقتها وجهدها من أجل جلسات التصوير وأدركت هذا من خلال جلسة تصوير FaceTime لقد أمضينا 3 ساعات من الجلوس على السرير واتخاذ الوضعيات المختلفة".

ويشار إلى أن روكسي في الحجر الصحي برفقة حبيبها الجديد الممثل البريطاني الكوميدي جاك وايت حيث رُصدا لأول مرة معاً في أواخر الشهر الماضي.

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