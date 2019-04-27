صورة جماعية لجميع أفراد آل كارداشيان/جينر في عيد الفصح.. وغياب روب عن المشهد

شاركت نجمة التلفزيون الواقع "كيندال جينر" عبر حسابها الخاص على "إنستغرام"، صباح يوم الجمعة، صورة نادرة لأفراد عائلتها جينر/كارداشيان بأكملها تقريباً، ماعدا شقيقهم روب كارداشيان، وذلك أثناء جلوسهم على أريكة طويلة داخل قصر Palm Springs خلال عيد الفصح.

ولم تضف كيندال أي تعليق على الصورة، سوى رموز تعبيرية على شكل قلب، حيث ظهر في الصورة كيم بإطلالتها المعتادة، حيث ارتدت توب بياقة عالية مع تنورة ضيقة، إلى جانب زوجها كانيه ويست وأطفالها الثلاث "سانت، شيكاغو، ونورث"، حيث من المتوقع أن يستقبلا الطفل الرابع خلال الشهر المقبل من أم بديلة.

وإلى أقصى اليمين كانت كلوي مع ابنتها ترو، ولكن لم تتم رؤية تريستان تومبسون، حبيبها السابق الذي انفصلت عنه مؤخراً بعد خيانته لها مع صديقتها المقربة جوردن وودز، وكسابقتها تواجدت كورتني دون حبيبها السابق سكوت ديسك، مع أطفالها ماسون وراين، دون بينيلوب.

وبجانب كيندال التي كانت ترتدي بلوزة بنية بقصة الأوف شولدر مع تنورة بيج متوسطة الطول، كانت شقيقتها كايلي جينر مع ابنتها ستورمي، وبجانبها حبيبها ترافيس سكوت، الذي وضع يده على رأسه حتى لا يظهر وجهه، بالإضافة إلى كبيرة العائلة كريس جينر التي كانت بجانب حبيبها كوري كوريل.

ويشار إلى أن المفقود من المشهد ليست فقط بينيلوب ابنة كورتني، بل أيضاً شقيقهم روب الذي لم يتواجد أيضاً في مسلسلهم التلفزيوني الواقعي KUWTK لسنوات، حيث كان لديه انتاجه الخاص من مسلسل Rob & Chyna الذي كان لموسم واحد عام 2016، لكنه انتهى بسبب انفصاله عن خطيبته Blac Chyna.

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