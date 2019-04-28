صورة قديمة لحبيبة جوني ديب التي تصغره بـ32 عامًا.. مُتعة للأثرياء الروسيين!

أثار النجم العالمي "جوني ديب" الجدل بعد انتشار أخبار مواعدته الراقصة الروسية "بولينا غلين"، البالغة من العمر 23 عامًا، فرغم الحب الذي يجمعهما، إلّا أن الفجوة العمرية بينهما كبيرة، فهي بعمر حفيداته.

وبالعودة إلى ماضيها، نشر موقع "ديلي ميل" البريطاني صور قديمة للفتاة في بداية مسيرتها المهنية كراقصة في الملاهي الليلة، فنشاهدها بعمر السابعة عشر تُمتِّع وترقص للأثرياء الروسيين أثناء إعتلائها إحدى أسطح البار في مسقط رأسها سان بطرسبرج.

تظهر "بولينا" تقف وسط الشباب الصارخين الأثرياء مُستعرضةً جسدها ببودي سوت أسود ضيِّق وجوارب طويلة سوداء، في حين زادت من طولها طولًا بانتعال حذاء ذي كعب عالٍ أسود، وسرَّحت شعرها على شكل ذيل حصان مرفوع.

وقد التقطت هذه الصورة في عام 2012 عُقب مغادرتها المدرسة بفترة وجيزة، وحصولها على لقب ملكة جمال نيبار مع جائزة قدرها 1200 جنيه استرليني ساعدتها في فتح مدرسة رقصٍ خاصة بها، بالإضافة إلى ذلك، تخرجت من الجامعة بتخصص منشآت كهربائية، ولديها شركة خاصة تبيع شاي الأعشاب.

ويُعتقد أن الآنسة غلين انتقلت إلى الولايات المتحدة قبل عامين لتعزيز مسيرتها المهنية كراقصة ومصممة رقصات قبل مُقابلتها "جوني ديب" في حفل في لوس أنجلوس العام الماضي.

ووفق ما نقلته التقارير، أُفيد أن "غلين" تعيش مع "جوني"، البالغ من العمر 55 عامًا، في قصره، حيث أن هنالك نية للزواج، حيث أن "ديب" يريد السفر إلى روسيا للقاء والديها.

ومن الجدير بالذكر أن الممثل الهوليوودي "جوني ديب" كان قد انفصل عن زوجته السابقة آمبر هيرد، وذلك بعد أن قدمت الممثلة طلباً للطلاق عام 2016، موضحةً أنها تعرضت للإساءة اللفظية والجسدية منه، كما رفع جوني دعوى تشهير ضد آمبر بقيمة 50 مليون دولار.