طرح الفيديو الترويجي لفيلم Spencer.. والأميرة الديانا تتأرجح بين الفرح والحزن

طرح الفيديو الترويجي لفيلم Spencer المنتظر عبر الحسابات الرسمية لشركة NEON على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يتحدث عن حياة الأميرة ديانا، إذ من المقرر أن يعرض للمرة الأولى في مهرجان البندقية السينمائي بتاريخ 3 سبتمبر المقبل.

وتبدأ لقطات الفيديو الترويجي مع وصول المواكب الملكية إلى مقاطعة ساندرينجهام في عطلة نهاية العام، فتجهز موائد الطعام مع التفات أفراد العائلة المالكة حول الطاولة، حينها تسلط الكاميرات على الأميرة ديانا التي يبدو واضحًا عليها التعاسة والتوتر حين استدعائها للجلوس على الطاولة.

تظهر ديانا بعدة مواقف تمتزج بين المرح والتعاسة أثناء تواجدها في ساندرينجهام، بينما تتألق بعدة إطلالات أنيقة.

يروي الفيلم السيرة الذاتية للأميرة الراحلة ديانا، التي تؤدي دورها الممثلة الأمريكية كريستين ستيورات، حيث سيركز الفيلم على الأحداث التي جرت في عطلة نهاية الأسبوع في فترة أعياد الميلاد بأوائل التسعينيات حيث قررت ديانا أن زواجها من الأمير تشارلز قد انتهى.