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طلاق مشاهير ونجوم العالم خلال عام 2021.. أعاد ترتيب قائمة الأثرياء في العالم

منشور 15 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 08:34
جيف بيزوس
جيف بيزوس

باتت قضايا الانفصال والطلاق بين مشاهير العالم محط اهتمام العديد من الناس والمتابعين، خاصة بعد التسويات بمبالغ ضخمة التي تتم بين الطرفين.

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وقد أدّت بعض الانفصالات في العالم إلى تغيير قائمة الأثرياء وإعادة ترتيبها بعد أمور تسوية الطلاق والانفصال.

وإليك قائمة بأهم حالات الطلاق التي حدثت خلال عام 2021 بين المشاهير:

1- بيل غيتس و ميلندا غيتس

أعلن الملياردير العالمي بيل غيتس انفصاله عن زوجته وانهاء زواجه الذي استمر لمدة سبعة وعشرين عاماً، ونشر تغريدة عبر حسابه على "تويتر" قال فيها: "بعد تفكير طويل والعمل على علاقتنا اتخذنا قرار بإنهاء زواجنا".

وتابع بيل غيتس: "نطلب المساحة والخصوصية لأسرتنا بينما سننتقل لحياة جديدة"، ويشار أن ثروة بيل غيتس تبلغ 126.5 مليار.

طلاق ميليندا وبيل غيتس.. الخبراء يفسرون لماذا ينفصل زوجان عاشا طويلا معا؟ | أسلوب حياة | الجزيرة نت

2- كيم كارداشيان وكانيه ويست

أعلنت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" عن انفصالها عن زوجها النجم "كانيه ويست" بعد سبع سنوات من الزواج، وكانت العلاقة بين الثنائي توترت كثيراً خلال الأشهر الماضية.

ولك يكن الطلاق عادياً فقد قاموا بتسوية خاصة بالممتلكات والأمال خاصة وانهما وقعا على اتفاقية قبل الزواج بتقسيم ممتلكاتهم وثروتهم التي تبلغ 2.1 مليار دولار.

كيم كارداشيان وكاني ويست

3- سيمون بيكر وزوجته ريبيكا ريج

انفصل الثنائي سيمون وريبيكا في 29 يونيو الماضي وذلك بعد 29 عاماً من الزواج، وأعلنا ذلك عبر بيان على وسائل التواصل الاجتماعي.

سيمون بيكر وريبيكا ريج

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4- زاك إيفرون وفانيسيا

انفصل الثنائي الرومانسي زاك ايفرون وفينيسيا بعد 10 أشهر من علاقتهما الرومانسية بالرغم من انه كان هناك شائعات للزواج.

5- ريبيل ويلسون وجاكوب بوش

أعلنت النجمة ريبيكا ويلسون عن انفصالها عن الملياردير جاكوب بوش  وذلك في 2 فيبراير الماضي.

Rebel Wilson و Jacob Busch

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