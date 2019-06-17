عائلة باراك أوباما يحتفلون بيوم الأب العالمي.. وابنتيه تخطفان الأنظار بإطلالات مُثيرة! (صور)

تقضي عائلة الرئيس الأمريكي السابق "باراك أوباما" أجمل أيام حياتها في فرنسا مُحاطين بأهم المناظر الطبيعية والتاريخية، ويصادف تواجدهم هناك مع يوم الأب العالمي.

احتفل "باراك أوباما" بيوم الأب العالمي برفقة زوجته "ميشيل أوباما" وابنتيه "ماليا" و"ساشا"، فتوجهوا جميعًا لقضاء أمسية لطيفة في مطعم "لا ميراند"، الحائز على نجمة ميشلان، الواقع في بلدية أفينيون مساء الأحد لتناول العشاء.









تألقت "ميشيل" لهذه المناسبة مُرتديةً فستان أسود صيفي بسيط وأسدلت شعرها الأسود المموج على جانبي كتفها. بينما ارتدت "ماليا" جامبسوت أبيض ذو فتحة ظهر مُثيرة، بينما جاءت ياقته على شكل عقد، وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر فوضوية مرفوعة على شكل كعكة، وانتعلت صندل بسيط نحاسي.

من جهة أخرى، بدت "ساشا"، البالغة من العمر 18 عامًا، غاية في الأناقة مُرتديةً فستان بطبعة جلد الأفعى جاء بفتحة جانبية طويلة تصل أعلى الفخذ وشيالات سباغيتي رفيعة، وما زادها جمالًا قصة شعرها القصيرة ولونه المتُدرح من الغامق إلى الأفتح، واختارت إضفاء لمسة رياضية عبر انتعال حذاء رياضي أبيض.





قبل يوم واحدٍ فقط، أمضت "ساشا" و"ماليا" يومًا صيفيًا برفقة أصدقائهما في سوق L'Isle-sur-la-Sorgue الشهير، والذي تشتهر بمجموعة واسعة من التحف، حيث يعد السوق أحد أفضل مناطق الجذب السياحي في مدينة بروفانس الفرنسية، واختارت الفتاتان إطلالات كاجوال مُريحة لجولة شعبية.









ويقال أن العائلة تُقيم في مزرعة فاخرة تعود للقرن الـ18، واستأجرو قصر Le Mas des Poiriers الفخم بقيمة 61.8 ألف دولار للأسبوع.







وفي وقت سابق، حضرت عائلة الرئيس الأمريكي السابق تخرج ابنتهم "ساشا" من المدرسة الثانوية، حيث تم تصويرهم من قبل عائلات الخريجين، الذين سُرّوا بمشاهدة العائلة المالكة السابقة وهي تهتف لابنتها يوم الأحد الماضي.