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عليا بهات تحتفل بعيد ميلاد والدها الـ74.. وصورة عائلية مع حبيبها رانبير كابور

منشور 22 أيلول / سبتمبر 2021 - 11:26
عليا بهات
عليا بهات

احتفلت النجمة الهندية عليا بهات Alia Bhatt بعيد ميلاد والدها المنتج والمخرج الشهير ماهيش بهات Mahesh Bhatt قبل يومين بتاريخ 19 سبتمبر، حيث أعدت له برفقة شقيقتها الممثلة بوجا بهات Pooja Bhatt حفلًا عائليًا صغيرًا.

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وشاركت عليا بهات متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام" سلسلة صور لوالدها من حفل عيد ميلاده الـ73، وفي إحدى الصور يظهر ماهيش مُرتديًا تيشيرتًا مطبوع عليه عبارة "الشغف يحترق دون هدف"، وفي صورة أخرى عائلية يظهر حبيبها النجم البوليوودي الوسيم رانبير كابور.

 

 

 ونشرت بوجا بهات صورة لوالدها ماهيش، وكتبت معلقة: "فتى عيد الميلاد...ولكن لا تنسوا أيضا الفتاة الجالسة هنا (في إشارة لعليا بهات)".

وعلى الصعيد العاطفي، يعرف أن عليا بهات وحبيبها رانبير كابور الثنائي الأكثر لمعانًا في بوليوود، وكان من المتوقع أن يدخل الثنائي القفص الذهبي في شهر ديسمبر  العام الماضي.

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