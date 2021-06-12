فتسان نيكول كيدمان وسترة ميك جاجر إلى المزاد العلني.. تكريمًا مصممة أزياء منتحرة

سترة‭ ‬ارتداها‭ ‬نجم‭ ‬موسيقى‭ ‬الروك‭ ‬مايك‭ ‬جاجر‭ ‬وثوب‭ ‬للممثلة‭ ‬نيكول‭ ‬كيدمان‭ ‬واخر‭ ‬ارتدته‭ ‬مادونا‭.. ‬تطرح‭ ‬في‭ ‬مزاد‭ ‬مخصص‭ ‬لبيع‭ ‬أزياء‭ ‬من‭ ‬تصميم‭ ‬مصممة‭ ‬الازياء‭ ‬الراحلة‭ ‬لارين‭ ‬سكوت‭. ‬

وتعرض‭ ‬دار‭ ‬كريستيز‭ ‬للمزادات‭ ‬55‭ ‬قطعة‭ ‬من‭ ‬تصميم‭ ‬سكوت‭ ‬التي‭ ‬انتحرت‭ ‬في‭ ‬2014‭ ‬وكان‭ ‬عمرها‭ ‬49‭ ‬عاما‭.

‬كانت‭ ‬سكوت‭ ‬على‭ ‬علاقة‭ ‬حب‭ ‬بجاجر‭ ‬قبل‭ ‬وفاتها‭ ‬واشتهرت‭ ‬بتصميم‭ ‬الاثواب‭ ‬الانيقة‭ ‬الحافلة‭ ‬بالتفاصيل.

‬وقالت‭ ‬كيتلين‭ ‬يتس‭ ‬مديرة‭ ‬المبيعات‭ ‬في‭ ‬دار‭ ‬كريستيز‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬لرويترز‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬أنيقة‭ ‬ومبهرة‭ ‬للغاية‭ ‬ولديها‭ ‬هذا‭ ‬الحس‭ ‬بأن‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬يتعين‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الخوالي‭ ‬في‭ ‬هوليوود،‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬كان‭ ‬فخما‭ ‬ورومانسيا‮»‬‭. ‬

وتابعت:‭ ‬‮«‬جميع‭ ‬المواد‭ ‬التي‭ ‬استخدمتها‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬أجود‭ ‬الانواع‭.. ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬يصنع‭ ‬يدويا‭ ‬وكانت‭ ‬شديدة‭ ‬العناية‭ ‬بالتفاصيل‮»‬‭. ‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬المزاد‭ ‬يقام‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬ويستمر‭ ‬حتى‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬يوليو‭ ‬تموز،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬هي‭ ‬أول‭ ‬مرة‭ ‬يجري‭ ‬طرح‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬المصممة‭ ‬الراحلة‭ ‬للبيع‭. ‬

وتابعت‭ ‬‮«‬كان‭ ‬ميك‭ ‬جاجر‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬قرر‭ ‬طرحها‭ ‬للبيع‭ ‬تكريما‭ ‬للارين‭ ‬سكوت‮»‬‭. ‬