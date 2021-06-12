فتسان نيكول كيدمان وسترة ميك جاجر إلى المزاد العلني.. تكريمًا مصممة أزياء منتحرة

وتعرض دار كريستيز للمزادات 55 قطعة من تصميم سكوت التي انتحرت في 2014 وكان عمرها 49 عاما.
كانت سكوت على علاقة حب بجاجر قبل وفاتها واشتهرت بتصميم الاثواب الانيقة الحافلة بالتفاصيل.
وقالت كيتلين يتس مديرة المبيعات في دار كريستيز في لندن لرويترز «كانت أنيقة ومبهرة للغاية ولديها هذا الحس بأن كل شيء يتعين أن يكون كما كان عليه خلال الأيام الخوالي في هوليوود، كل شيء كان فخما ورومانسيا».
وتابعت: «جميع المواد التي استخدمتها كانت من أجود الانواع.. كل شيء يصنع يدويا وكانت شديدة العناية بالتفاصيل».
وأضافت أن المزاد يقام عبر الإنترنت ويستمر حتى الأول من يوليو تموز، مشيرة إلى أن تلك هي أول مرة يجري طرح مجموعة من أعمال المصممة الراحلة للبيع.
وتابعت «كان ميك جاجر هو من قرر طرحها للبيع تكريما للارين سكوت».