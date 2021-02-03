فستان كريسي تيغان يتعرض لكارثة أثناء سهرة رومانسية مع زوجها..وهذا تداركت المواقف المحرج!

لا يختلف اثنان على جمال وأناقة عارضة الأزياء الأمريكية "كريسي تيغان"، فهي تتمتع بجسد ممشوق وذوق رفيع في اختيار إطلالاتها الملفتة والجذابة أكان ذلك على السجادة الحمراء أو في سهرة مسائية لأحد المطاعم الشهيرة، لكن لا بد أن تقع بعد المشكلات.

شاركت "كريسي تيغان"، التي تعرَّضت للإجهاض مؤخرًا، متابعيها عبر موقع "إنستغرام" حادث محرج تعرَّضت له خلال موعد عشاء جمعها بزوجها المغني الأمريكي "جون ليجند"، حيث توجَّه الثنائي لمطعم بيفرلي هيلز للشخصيات المرموقة، ولا بد أن تختار إطلالة تناسب هذا المكان الفاخر.

تألقت "تيغان" مُرتديةً فستانًا أخضر براق قصير، إلَّا أنها فستانها تمزَّق بدرجة كبيرة من الجانب ناحية البطن وكشف عن ملابسها الداخلية السوداء، لكنها استطاعت تدارك الوضع عن طريق ارتداء بليزر أسود اللون لإخفاءالتمزق.

ويبدو أن الأمر لم يزعج "تيغان" فقد نشرت سلسلة صور تجمعها بزوجها الوسيم، وبدت غاية في الجاذبية والأناقة، حتى أن متابعيها أشادوا بجمالها، فكتب حدهم: "بكل صراحة، أن أجمل امرأة على هذا الكوكب".

يجدر الإشارة إلى أن "تيغان" تعرضت لمأساة كبيرة بعد فقدان جنينها في الأشهر الأخيرة من حملها، وقررت الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي لاستجماع شتات نفسها من جديد.

يذكر أن "تيغان" نُقلت إلى المشفى بعد تعرضها لنزيف حاد أثناء فترة حملها بطفلها الثالث، ونشرت عدة فيديوهات عبر خاصية "إنستغرام ستوري" تكشف فيها ما يجري لها بالتفصيل وما عانته، وأشارت أن النزيف كان مختلفًا، كما وكأنه صنبور، وتابعت: "بأبسط المصطلحات، يمكننا القول أن مشيمتي ضعيفة حقًا".

يذكر أن "كريسي" و"جون" (41 عامًا) رحبا بـ"لونا" و"مايلز" عبر التلقيح الاصطناعي بعد معاناة من أجل الحمل بشكل طبيعي، لكن هذه المرة، تمكنت من الحمل دون الخضوع للعلاج.