فستان ويني هارلو يعرضها لموقف محرج وعدسات الباباراتزي بالمرصاد (بالصور)

تحرص النجمات والعارضات على الظهور في أبهى صورة دائمًا مع التركيز على اختيار إطلالات لافتة استثنائية، ولكن كثيرًا ما تعرضهن جاذبية اطلالاتهن إلى مواقف محرجة على السجادة الحمراء ووسط تركيز عدسات الباباراتزي.

وتأتي العارضة الشهيرة ويني هارلو أحدث ضحايا تلك المواقف، ففي أمس الخميس وحسبما كشفته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كانت العارضة الكندية في ساكس فيفث أفينو في منهاتن، وبينما كانت تستعد لدخول حفل إطلاق مجموعتها للمكياج KKW X WINNIE، بالتعاون مع كيم كارداشيان، انزلقت إحدى حمالات فستانها الجذاب لتكشف عن صدرها.

وفي الصور يمكن رؤية كيف انزلقت الحمالة عندما أرادت ويني تعديل شعرها الطويل، هذا ويبدو أنها استغرقت بعضًا من الوقت لإدراك الموقف، مما أتاح الفرصة لعدسات الباباراتزي بتسجيل الموقف.

وبصرف النظر عن ذلك الموقف المحرج، إلا أنه مما لا شك فيه، أطلت ويني بإطلالة غاية في الجاذبية، حيث اختارت فستان حريري ذا حمالات رفيعة من توقيع "جوناثان سيمخاي" تميز باللون الوردي ونسقته مع توب شفاف بنفس اللون، كما تميز بشق جريء عال للغاية، وأكملت اطلالتها بمكياج وردي وحذاء متلألئ ومجوهرات براقة.

وفيما يتعلق بمجموعة المكياج، يُذكر أنها ستتضمن علبة آيشادو بـ 12 درجة مختلفة، بالإضافة إلى 2 هايلايتر و3 ملمع شفاه.

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