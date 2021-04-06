فضيحة كلوي كارداشيان بعد نشر صورة دون إذنها.. وتطالب الجميع بحذفها!

إن فريق عائلة كارداشيان في سباق لحذف إحدى صورة نجمة تلفزيون الواثع كلوي كارداشيان من مواقع التواصل الاجتماعي.

نشر الحساب الرسمي لكلوي كارداشيان عبر موقع "إنستغرام" صورة لها بالبكيني لم يجرى عليها أي تعديل باستخدام برنامج الفوتوشوب كما هوالمعتاد بالنسبة لها، فهي دائمًا ما تثير الجدل بشأن تغيُّر ملامح وجهها وشكل جسدها الرشيق المثالي.

تظهر كلوي في الصورة مُرتديةً بكيني بنقشة النمر مؤلف من قطعتين، وما أثار الجدل شكل جسدها البعيد عن المثالية، فقد بدا واضحًا السيلوليت ناحية أفخادها، وعدم وجود ذلك الإنحاء المثالي لجسدها.

وأشار فريق كارداشيان أنه رغم جمال الصورة، إلَّا أن كلوي عير سعيدة بانتشارها ولم تسمح بنشرها، وأجبر أولئك الذين عملوا على نشر الصورة بإزالتها بسبب التهديدات القانونية.

ونشر تريسي رومولوس، كبير مسؤولي التسويق في KKW Brands، بيانًا جاء فيه: "التقطت الصورة الملونة لكلوي خلال تجمع عائلي خاص، ونشررت عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون إذن وعن طريق الخطأ من قبل أحد المساعدين".

وتابع: "كلوي تبدو جميلة لكن من حق مالك حقوق الطبع والنشر من إزالة صورة لم يرغب بنشرها".

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