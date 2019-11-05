فين ديزل يُهنيء ابنة صديقه الراحل "بول ووكر" بعيد ميلادها.. وهذا ما قاله!

توفي نجم أفلام Fast & Furious "بول ووكر" في حادث سير مروّع عام 2013، ومنذ ذلك الوقت وابنته البالغة من العمر 21 عاماً قريبة من عائلة صديقه المقرّب وشريكه في سلسلة الأفلام "فين ديزل".

ونشر فين صورةً أمس الاثنين عبر حسابه الخاص على إنستغرام لابنة النجم الراحل "ميدو" لتهنئتها في ذكرى عيد ميلادها الـ21 مع رسالة معبّرة عن مشاعره.

وكتب فين بجانب الصورة: "أستطيع أن أقول إنني فخور جداً للمستوى الذي أصبحت عليه، ولكن الحقيقة هي بأني كنت دائماً فخور بك"، وتابع قائلاً: "عيد ميلاد سعيد ميدو وأنا أعلم بأنك أصبحت كبيرة ببلوغك الـ21 عاماً وتريدين أن تكوني في اليابان، لكن العائلة حضّرت لك كعكة وتنتظرك عند عودتك للمنزل، لذلك أسرعي!".

بعد وفاة ووكر المأساوية أصبحت ابنته قريبة من صديقه فين وتقضي معظم الوقت مع بناته حتى أن فين ديزل أطلق اسم "بولين" على ابنته تكريماً لصديقه بول.

وفي سبتمبر أشاد فين وغيره من نجوم فيلم Fast & Furious على شخصية النجم الراحل بول وذلك في ذكرى ميلاده الـ 46، كما تعمل ابنته في منظمة "بول ووكر" للحفاظ على المحيطات والحياة البرية.

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