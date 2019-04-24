في يوم الأرض العالمي.. نيكول كيدمان تكشف عن جمال سيقانها على الشاطئ (صور)

لا تتمتع نيكول كيدمان البالغة من العمر ٥٠ عامًا وهي أم لأربعة أطفال بشخصية مذهلة فقط، بل ما زالت تتمتع برشاقتها وحيويتها أيضًا، وظهر ذلك بشكل واضح من خلال الصور التي نشرتها على إنستغرام مؤخرًا، الذي يبلغ عدد متابعيها عليه ٤ ملايين شخص، احتفالًا باليوم العالمي للأرض.

وارتدت نجمة Big Little Lies قميصًا أبيض اللون طويل، كشف عن جمال ورونق ساقيها، نسقته مع كارديجان باللون البيج، دمجتهما مع مشهد غروب الشمس خلفها.

ظهرت نيكول حافية القدمين على الرمال مستعرضة قوامها الممشوق وساقيها المذهلتين في لقطات جعلتها تشبه عارضات الأزياء، وأظهرت صورة أخرى نيكول مع أطفالها وهما يركضان على الشاطئ ويتراشقان بالمياه.

تزوجت نيكول كيدمان من كيث أوربان في العام ٢٠٠٦، ولديهما طفلان، وهما سانداي ١٠ سنوات وفيث ٨ سنوات، ولدي نيكول طفلان بالتبني عندما كانت متزوجة من النجم توم كروز، وهما ايزابيلا ٢٦ سنة، وكونور ٢٤ سنة، واعتنقت نيكول ديانة السيانتولوجيا من العام ١٩٩٠ للعام ٢٠٠١.

أما عن آخر الأعمال الفنية للنجمة الصهباء، فهي تقوم الآن بتصوير سلسلة HBO الجديدة، وهو مُسلسل The Undoing، إذ تلعب الممثلة دور البطولة بجانب الممثل البريطاني هيو غرانت، وتؤدي دور معالج طبيعي ناجح ينقلب عالمها رأسًا على عقب عندما يختفي زوجها جوناثان ، مؤلف سلسلة HBO الجديدة هو ديفيد اي كيلي الذي حققت معه نجاح ساحق في Big little lies وستشارك نيكول كيدمان أيضًا كمنتج تنفيذي في المسلسل، ومخرج هذا العمل ستكون سوزان بير.



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