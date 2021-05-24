قائمة الفائزين بجوائز The Billboard Music 2021.. وذا ويكند يحصد أكبر عدد منها

أُقيم حفل جوائز The Billboard الموسيقي لعام 2021 وذلك في مسرح مايكروسوفت في لوس أنجلوس يوم أمس الأحد.

واختير العديد من النجوم كمضيفين للحفل الكبير منهم "نيك جوناس" و"كاثرين هان" و"بريانكا شوبرا" و"سينثيا إريفو" و"هنري جولدينج" وغيرهم.

وقدّم "ذا ويكند" عرض غنائي لأغنيته TBA كما انضم إليه فرقة BTS والتي قدّمت عرض الأول لأغنيتهم (Butter debut performance.

وإليك قائمة بجميع الفائزين بجوائز The Billboard لعام 2021:

1- أفضل فنان

دريك

جوس WRLD

بوب سموك

تايلور سويفت

ذا ويكند *الفائز*

2- أفضل فنان جديد

غابي باريت

دوجا كات

جاك هارلو

بوب سموك * الفائز *

رود ويف

3- أفضل فنان من الذكور

دريك

جوس WRLD

ليل بيبي

بوب سموك

ذا ويكند * الفائز *

4- أفضل فنانة

بيلي ايليش

اريانا جراند

دوا ليبا

ميغان ثاي ستاليون

تايلور سويفت * الفائز *

5- أفضل فرقة

AC/DC

AJR

BTS *الفائزة*

Dan + Shay

Maroon 5

6- أفضل فنان Billboard 200

دريك

جوس WRLD

بوب سموك

بوست مالون

تايلور سويفت * الفائز *

7- أفضل 100 فنان

دابابي

دريك

دوا ليبا

بوب سموك

ويكند

8- أفضل فنان في أغاني البث

دابابي

دريك * الفائز *

ليل بيبي

بوب سموك

ويكند

9- أفضل فنان مبيعات للأغاني

جاستن بيبر

BTS * الفائز *

ميغان ثاي ستاليون

مورغان والين

ويكند

10- أفضل فنان لأغاني الراديو

جاستن بيبر

لويس كابالدي

دوا ليبا

هاري ستايلز

ذا ويكند * الفائز *

11- أفضل فنان اجتماعي

بلاكبينك

BTS * الفائز *

اريانا جراند

SB19

سفنتين

12- أفضل فنان لموسيقى R & B

جين ايكو

جاستن بيبر

كريس براون

دوجا كات

ذا ويكند * الفائز *

13- أفضل فنان ذكر لموسيقى R & B

جاستن بيبر

كريس براون

ذا ويكند * الفائز *

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