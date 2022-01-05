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إليك قائمة أفضل الأفلام المقرر إصدارها عام 2022

منشور 05 كانون الثّاني / يناير 2022 - 05:01
أفلام هوليوود 2022
أفلام هوليوود 2022

ينتظر العديد من محبي الأفلام الهوليوودية قائمة الأفلام المقرر إصدارها خلال عام 2022 والتي يقوم ببطولتها أبرز النجوم العالميين.

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وإليك قائمة بأبرز الأفلام المقرر إصدارها خلال عام 2022:

1- فيلم The Batman

يُستعد لتصوير الجزء الجديد من سلسلة أفلام باتمان الشهيرة والتي سيشارك في بطولتها النجم روبرت باتينسون إلى جانب كل من زوي كرافيتز وآندي سركيس.

وتدور احداث الفيلم في مدينة جوثام الخيالية حيث يحاول باتمان الكشف عن الفساد فيها، ومن المقرر إصدار الفيلم في 4 مارس.

2- فيلم Doctor Strange in the Multiverse of Madness

هو فيلم من انتاج ديزني ومارفل وهو الجزء الثاني من فيلم Doctor Strange الذي صدر عام 2016 وهو من بطولة بنديكت كومبرباتش، وإليزابيث أولسن.

ومن المقرر إصداره في 5 مايو من العام الحالي.

3- فيلم Thor: Love and Thunder

 

هو الجزء الثاني من الفيلم Thor: Ragnarok الذي صُدر عام 2017 وهو من بطولة  كريس هيمسوورث، جنبًا إلى جنب مع ناتالي بورتمان ومن المقرر إصدار الفيلم في 8 يوليو.

4- فيلم Mission: Impossible 7

 

بالرغم من الصعوبات والمشاكل التي واجهها فيلم Mission: Impossible في جزئه السابع بسبب فيروس كورونا،  إلا أن من المقرر إصداره وعرضه في دور السينما في 30 سبتمبر من هذا العام.

وهو من بطولة توم كروز، هنري تشيرني، سيمون بيج.

5- فيلم Black Panther: Wakanda Forever

 

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يستند الفيلم إلى شخصية النمر الأسود من عالم مارفل وهو الجزء الثاني من فيلم Black Panther واالذي صدر عام 2018.
ومن المقرر طرحه في السينما في 11 نوفمبر وهو  من بطولة لوبيتا نيونجو، وداني جوريرا، ومارتن فريمان.

 

 

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