كاترينا كيف تكشف عن الصور الأولى لحفل زفافها.. ومشاهير العالم يهنئونها

أعلنت النجمة البوليوودية "كاترينا كيف" عن زواجها رسمياً من النجم "فيكي كوشال" وذلك خلال احتفالات فاخرة وضخمة تميّزت بالخصوصية والسريّة الكاملة طوال الاسبوع الماضي.

الصور الأولى لحفل زفافهما يوم أمس الخميس

أقيم يوم أمس الخميس حفل زفاف رسمي بحضور عائلات الثنائي وأصدقائهما وبعض المشاهير المقرّبين وذلك في منتجع ضخم في راجاستان.

وخضع الحفل للعديد من السريّة التامة والشروط المطبّقة على الضيوف حتى لا يتم تسريب أي صور أو مقاطع فيديو من حفل الزفاف الضخم.

وفي نهاية اليوم نشرت كاترينا كيف رسمياً سلسلة من الصور الخاصة بها في حفل الزفاف والتي جمعتها مع زوجها فيكي كوشال عبر حسابها الخاص على انستغرام، وعلّقت عليها: "فقط الحب في قلوبنا هو من أوصلنا إلى هذه اللحظة اطلب منكم المحبة والبركة لنبدأ هذه المرحلة الجديدة".

مشاهير العالم يهنئون كاترينا وفيكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي

تلقّى الثنائي البوليوودي الرومانسي العديد من رسائل التهنئة بمناسبة زفافهما منهم ديبيكا باداكون التي علّقت: "أتمنى لكم حياة مليئة بالسعادة والحب والاحترام والولاء".

أما بريانكا شوبرا فقالت: "سعيدة جداً من أجلكما مبروك لكما الثنائي المثالي"، بينما كتبت كارينا كابور: "لقد فعلتيها بارك الله فيكما"، كما علّقت عليا بهات: "يا إلهي تبدين جميلة جداً".

Bollywood stars Vicky Kaushal and Katrina Kaif share first photos from their wedding #VicKat https://t.co/yROQMzLLC7 — The Independent (@Independent) December 10, 2021

الاستعدادات الضخمة لحفل الزفاف والقواعد الصارمة

كان الثنائي قد استعدّا لحفل زفافهما بشكل سريّ للغاية، حيث أغلقا جميع الطرق المؤدية للمنتج المقام به حفل الزفاف في راجستان كما وضعا عدة شروط لتطبيقها على الضيوف منها منع تصوير أنفسهم في الحفل ومنع استخدام الهاتف تماماً.

كما أكّدا على قواعد المطعوم بسبب كورونا، وحصرا قائمة الضيوف بعدد قليل يبلغ 120 شخص، وكانت كاترينا تريد نشر الصور الأولى لحفل زفافها بنفسها