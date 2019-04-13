كاثرين شوارزينغرز لا تعترف بشقيقها جوزيف..والمتابعين يصفوها بـ"المنافقة"

يبدو أن النجمة "كاثرين شوارزنيجر" قد ظهرت للناس بصورة شخص خالٍ من مشاعر الحب والمغفرة والتسامح، وذلك بنشرها صورة تتضمن أخوتها الثلاثة ماعدا أخوها غير الشقيق "جوزيف باينا" عبر حسابها الخاص، في يوم الأخوة المصادف يوم الأربعاء.

وظهر في الصورة شقيقتها كريستينا، باتريك، بالإضافة إلى شقيقها الأصغر سناً كريستوفر، وذلك للاحتفال بهم في يوم الأخوة والأخوات، معلقةً على الصورة "أحبهم كثيراً"، لكن ما أثار تعجّب المتابعين وانتقادهم هو عدم تضمن الصورة أخاهم غير الشقيق جوزيف الذي بقي سراً لعدة سنوات، وذلك بعد علاقة غرامية أقامها والدهم النجم أرنولد شوارزنيجر مع مدبرة منزله السابقة "ميلدريد باينا"، أثناء زواجه من "ماريا شرايفر".

وهاجم المتابعين كاثرين بعد قيامها بنشر الصورة بتعليقاتهم "انت منافقة! إنك تبشرين بالحب والتسامح والمغفرة، لكنكم لم تعترفوا بأخيكم الصغير؟، إنه ليس خطأه، هو لم يطلب أن يولد هكذا ولكنه أصبح موجوداً"، كما قال أحدهم "من المؤسف أن تقومي بنشر هذه الصورة دون وجود شقيقك جوزيف، بالتأكيد سوف يراها الآن، أعتقدنا أنك محبة ومتسامحة".

وفي نفس الوقت قامت كاثرين بالردّ على التعليقات بقولها :"أردت فقط أن أذكركم أن الله موجود في تفاصيل حياتنا، وحتى في حياتكم أنتم عندما تنشرون تعليقات تتضمن كلام سىء وحكم مؤذي على الأشخاص"، وأضافت كاثرين "إن الله لا يحكم على أحد منا، أنا أصلي من أجلكم، وأرسل لكم الحب ليس بسبب أن كلامكم صحيح، بل أعتقد أنكم بحاجة إلى الحب من أجل الشفاء من كل شىء يجعلكم تنشرون تعليقات كهذه، بارك الله فيكم!!".

ومن الجدير بالذكر أن جوزيف في سنته الجامعية الاولى، كما أن لديه شغف في اللياقة البدنية تماماً مثل والده، حيث يقضي الثنائي أوقاتهم معاً في بعض الأحيان، وخلال وقت سابق كان أرنولد قد صرّح بخصوص ابنه جوزيف ووضعه مع عائلته "إنه وضع صعب بالنسبة له، وبالنسبة لعائلتي وأطفالي، ولكنه موجود وعلينا أن نعترف به كفرد من العائلة، أليس كذلك؟".

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