كاردي بي بإطلالتين غريبتين في باريس.. وإعلامية سعودية تهاب الوقوف جانبها!

تواجدت نجمة الراب الأمريكية كاردي بي في معرض "ميسيكا" للمجوهرات المُقام في العاصمة الفرنسية باريس خلال أسبوع الموضة في باريس، وقد تواجدت شخصيات عربية في الحدث من بينهم الإعلامية السعودية لجين عمران.

تألَّقت كاردي بي في الحدث مُرتديةً جمبسوت أرجواني جاء متصلًا بحذائها وبأصابع يديها من توقيع مصمم الأزياء الصاعد ريتشارد كوين، وجاء بطيات أنيقة منحتها مظهرًا أكثر ديناميكية، وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر مرفوعة كالتي كانت تعتمدها سيدة أمريكا الأولى الراحلة "جاكلين كيندي" وزيَّنتها بشريطة أرجوانية.

وتزيَّنت كاردي بي بعقد مُرصَّع بالألماس من مجموعة مجوهرات "ميسيكا"، وغطَّت عينيه بنظارة شمسية ذات إطار أرجواني.

وفي إطلالة ثانية، اختارت جمبسوت أخضر اللون يتشابه بالأرجواني، لكنه جاء بطاقية مكشكشة.

وقد التقت المذيعة السعودية لجين عمران بكاردي بي باعتبارها إحدى المشاركات في المعرض، حيث اختارت التألق بفستان أسود مُتصل بكاب مذهل مانحًا إياها مظهرًا فخمًا للغاية.

وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لقاء لجين عمران مع كاردي بي، وعلقوا على أنها بدت مصدومة وغير مرتاحة، فكتبت إحداهن: " هي مش داهشة أكثر ماهي خايفي يعني توقعي كلشي من كاردي .ممكن تمل تتركها وتشتمها وتمشي يعني هههههه".

وعلَّقت أخرى: "مافي دهشه احسها طبيعيه جدا لجين. بهذا الفديو. ستايلها روعه ولا غلطة".

وكتبت أخرى مدافعة: "ما شفت اندهاش ولا افوره بالموضوع عادي كانت ماخذه بوز تتصور وواكفه هاديه غادي".