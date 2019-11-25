كاميلا كابيو تتألق بإطلالتين مذهلتين خلال حفل AMAs.. ولم ترضي رغبة الجمهور بقبلة رومانسية مع شون ميندس

ترك النجمان الرومانسيان "شون ميندس" و "كاميلا كابيلو" الجماهير في حالة من التشوّق أثناء ادائهما أغنيتهما الرائعة Señorita على خشبة مسرح مايكروسوفت خلال حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكي في لوس أنجلوس.

وبالرغم من أدائهما المليء بالأحاسيس والمشاعر والأحضان إلا أنهما لم يرضيا رغبة جمهورهما بقبلة رومانسية في نهاية العرض.

وارتدت كاميلا على خشبة المسرح فستان أحمر مثير جاء بقصة متشابكة من جهة الصدر وبشراشيب طويلة منسدلة أظهرت الجزء السفلي من جسدها، كما نسّقت معه حذاء طويل مطابق لونه للفستان، أما شون فقد اختار بنطال أسود طابقه مع تيشيرت قصير.

وخلال وقت سابق من هذا اليوم تواجدت كاميلا وشون ضمن الحضور حيث كانت ترتدي فستان من الشيفون بقصة الأوف شولدر وبلون النيود، بينما كان شون يجلس بجانبها وهو يرتدي بدلة سوداء نسّقها مع قميص زيتي مفتوح.

وفازت أغنية Señorita بجائزة تعاون العام خلال الحفل كما أنه كان لكل منهما ترشيحات منفردة.

ويشار إلى أن كاميلا تحدّثت خلال وقت سابق عن الطريقة التي كانت تنجذب بها دوماً إلى شون لكن التوقيت لم يكن مناسباً حيث انهما كانا مازالا صغار.

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