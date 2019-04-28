كايلي جينر تحتفل بعيد ميلاد حبيبها ترافيس سكوت بهذه الشخصية الخارقة!

تحب نجمة تلفزيون الواقع "كايلي جينر" أن تكون نجمة أيضًا في طريقة احتفالاتها بأعياد الميلاد، حيث أثبتت ذلك من خلال احتفالها بحبيبها "ترافيس سكوت" بشرائها لوحة إعلانية ضخمة لتكريمه في لوس أنجلوس يوم الجمعة.

وظهرت كايلي باللافتة التي كانت بالأبيض والأسود، عند تقاطع شارع سانتا مونيكا، بجانب ابنتها ستورمي، بالإضافة إلى تعليق "عيد ميلاد سعيد يا أبي، مع حبي، أمي وستورمي".

ولإضافة المزيد من المفاجآت ليوم ميلاد ترافيس، أقامت كيلي حفلاً تحت عنوان Avengers، على الرغم من أن ترافس لم يحن موعد عيد ميلاده، وظهرت كايلي بإطلالة Marvel-ous، حيث ارتدت بذلة أظهرت منحنيات جسدها، أما ترافيس فقد ارتدى بذلة أيرون مان الكلاسيكية من الرأس إلى أخمص القدمين.

أما المفاجأة الاخيرة كانت كعكة عيد الميلاد السوداء التي ظهر فيها الرجل الحديدي مصغرًا مع وجه ترافيس، وكابتن مارفيل مع وجه كايلي عليها.

ومن الجدير بالذكر أن كايلي جينر وترافيس سكوت كانا قد تعارفا في كوتشيلا عام 2016، ولديهما ابنة تدعى ستورمي، أشيع قبل فترة عن تواجد مشاكل تتعلق بالخيانة بينهما إلا أن علاقتهما تبدو على مايرام.

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