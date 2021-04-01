كريستين ستيوارت تظهر لأول مرة في موقع تصوير فيلم Spencer.. والأمير ويليام وهاري برفقتها!

شوهدت النجمة "كريستين ستيوارت" لأول مرة في كواليس تصوير فيلم السيرة الذاتية Spencer يوم الاثنين الماضي.

وكانت كريستين برفقة طفلين مراهقين يلعبان دور الأميران ويليام وهاري حيث كانوا يصورون العديد من المشاهد في موقع التصوير.

وظهرت النجمة البالغة من العمر 30 عاماً بإطلالة مشابهة للأميرة ديانا حيث كانت ترتدي بنطال جينز وسترة من المخمل الكحلي وتضع قبعة بيسبول.

ورُصدت كريستين أثناء تصويرها في مطعم كنتاكي فرايد تشيكن على طريق أولد كينت في لندن وشوهدت وهي تخرج من سيارة بورش وتساعد الطفلين على الخروج.

وتذكّرنا كريستين بملابس الأميرة ديانا التي ارتدتها في نادي Guards Polo Club عام 1988 حيث ارتدت قميص من النوع الثقيل غير الرسمي يحمل شعار مؤسسة Lung Foundation.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: