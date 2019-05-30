كريستين ستيورات تصدم الجميع بإطلالتها في كوريا الجنوبية.. ماذا حصل لحاجبيها؟!

لا تهاب النجمة الأمريكية "كريستين ستيوارت" فكرة التغيير بمظهرها سواءً بأزيائها أو تسريحة ولون شعرها.

صدمت نجمة فيلم Twilight الحضور بشكلها الغريب وإطلالتها الجريئة أثناء تواجدها على السجادة الحمراء في عرض أزياء الماركة الفرنسية الشهيرة "شانيل" في كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء الماضي.

اختارت "ستيورات"، البالغة من العمر 29 عامًا، ارتداء قميص أبيض شفاف بفتحة صدر طويلة نسَّقته بشورت أسود قصير ذي خصر عالٍ من الجلد، وانتعلت جزمة ذات ياقة طويلة برباطات.





من جهة أخرى، بدت النجمة حليقة الحاجبين ما منحها ملامح باهتة، واعتمدت تسريحة شعر قصيرة ومكياح عيون دخاني كثيف مع لمسة من اللون الأخضر، وأكملت إطلالتها بقلائد فضية على شكل أقفال.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعمد فيها "ستيورات" إثارة الجدل، فخلال حفل "ميت غالا" لعام 2019، اعتمدت اللون البرتقالي لحاجبيها استكمالًا لمظهرها العام المستوحى من مغني الروك "ديفيد بوي".

وتنتظر النجمة عرض الجزء الثاني من فيلم "Charlie's Angels" المُقرر في 15 من شهر نوفمبر، والتي تدور أحداثه حول الجيل القادم من الملائكة، الذين يعملون مع تشارلي الغامض، بعد نمو الوكالة بشكل كبير وإنتشارها على مستوى العالم، وتقديمها لخدمات الأمن والإستخبارات لمجموعة واسعة من العملاء الخاصين.

الجدير بالذكر أن الجزء الأول من الفيلم حصد 264 مليون دولار في بداية الألفية الثالثة، ليحتل صدارة الأفلام الأكثر تحقيقاً للإيرادات في عام 2000.

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