كريسي تيغان تتخلص من أثدائها الصناعية.. فما علاقة طفلتيها؟!

قررت عارضة الأزياء الأمريكية "كريسي تيغان" إجراء عملية إزالة زراعة الثدي الأسبوع الماضي، لذا احتفل أصدقائها بهذه المناسبة على طريقتهم الخاصة.

أعلنت "كريسي تيغان" عبر حسابها على موقع "إنستغرام" الأخبار، ,ونشرت رسالة مضحكة كتبتها ابنتها "لونا" لها، وكتبت: "مرَّت العملية الجراحية بنجاح..أتألم كثيرًا، لكن استيقاظي على هذه الرسالة أذهب عني الألم لنصف دقيقة على الأقل".

وجاء في الرسالة: "استمتعي بسحب أثداءك، أحبك لونا.. إلى اللقاء إيتها الأثداء".













واحتفل أصدقاء "تيغان" بإنجاز صديقتهم البالغة من العمر 34 عامًا بقالب حلوة ذي تصميم غريب على شكل حمالة صدر سوداء وشاهد قبر كتب عليه "فالترقد بسلام 2006-2020".



يذكر أن "تيغان" أجرت عملية زراعة الثدي في العشرين من عمرها لتعزيز حجم ثدييها، وصرَّحت لمجلة Glamour UK: "أجريت زراعة بعمر العشرين، كانت من أجل ملابس السباح.. فكرت أنه إذا استلقيت على ظهري، فأوَّد أن يبرزا! "



ويأتي قرار "تيغان" لإزالة العملية الجراحية عقب إنجاب ابنتيها من زوجها المغني الشهير "جون ليجند"، فمتلأت الأثداء بالحليب وبدأت بالانكماش.



