كلوي كارداشيان وحبيبها الخائن تريستان تومسون يجتمعان مجددًا من أجل ابنتهما!

تواجد كلاً من كلوي كارداشيان وتريستان تومسون في مكان واحداً معاً لاول مرة، وذلك منذ فضيحة خيانته لها مع صديقتها المقربة جووردن وودز وانفصالهما على إثر ذلك، ولكن من أجل ابنتهما اضطرت كلوي إلى دعوته لحفلة عيد ميلاد ابنتهما "ترو" يوم الأحد.

وخلال أجواء الاحتفال وقف تريستان بجانب حبيبته السابقة وابنته، حيث غنوا احتفالاً بها، وتخلل الحفل وجود الزينة وآلات الضباب، والفقاعات، بالإضافة إلى البالونات في كل مكان، وارتدت كلوي وابنتها ملابس متطابقةً، حيث ظهرتا بفستان ساتان أزرق من تصميم أوغست غيتي، منسقتين معهما حذاء رياضي أبيض.

ونشرت كلوي مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على "إنستغرام"، معلقةً "عيد ميلاد سعيد ياحلوتي، أنت حبي الحقيقي، وأنا ممتنة للغاية لكوني أمك! اليوم وحتى النهاية أنا أحبك".

وعلى الرغم من أن كلوي طلبت من الجميع إحضار الهدايا للأطفال في مستشفى في لوس أنجلوس بدلاً من إهداء ابنتها، إلّا أنه لم يخلو الإحتفال من بعض الهدايا الثمينة كسوار من الألماس، وبيجاما من الحرير، وقد حضر الاحتفال شقيقاتها كيم وكورتني ووالدتها كريس جينر، فيما تغيبت كل من كيندال وكايلي وذلك لتواجدهما في مهرجان كوتشيلا.

ويشار إلى أن كلوي كارداشيان وتريستان تومسون مازالا منفصلين، بعد خيانته لها مع صديقتها المقربة جووردن، وعلى الرغم من نفي الأخيرة هذا الإدّعاء، إلا أن كلوي كانت قد انفصلت عن حبيبها، وعلى مايبدو أنها لاتريد أن يؤثر انفصالهم على ابنتها الوحيدة ترو.



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