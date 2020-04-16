كورونا يصل لشبيهة أنجلينا جولي داخل السجن

انتشرت شائعة إصابة سحر طبر والمعروفة باسم "أنجلينا جولي إيران" بفيروس كورونا خلال تواجدها داخل سنجها في العاصمة طهران.

وأكّد محاميتها نبأ إصابتها بالفيروس بعد يومين من انتشار الشائعات حيث خرجت نتائج الفحوصات والتي كانت إيجابية.

وأكدت المحامية لوسائل الإعلام المحلية يوم أمس الأربعاء أنها نُقلت إلى مستشفى سينا للعاج بعد أن وضعت في البداية في الحجر الصحي داخل السجن.

لكن حالتها الصحية تدهورت إلى جانب حالة السجينات الأخريات مما اضطر مسؤولي السجن إلى إدخالهم جميعاً إلى المستشفى.

وانتقدت المحامية أن الكثير من السجناء لم يكونوا مشمولين بالإجازات الطبية وقرارات العفو المحدودة، وسط تفشي فيروس كورونا في السجن.

ويشار إلى ان سحر طبر هي واحدة من الشخصيات الشهيرة على "انستغرام" قامت بعمليات التجميل لكنها تشوّهت، ألقي القبض عليها عام 2019 بتهمة إهانة المقدسات وعدم احترام الحجاب الإسلامي.

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