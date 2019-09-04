كيت موس بإطلالة مثيرة للترويج لـ Messika.. ورئيسة الشركة تصرّح: أسطورة في الأزياء

كشفت عارضة الأزياء "كيت موس" بأنها الوجه الإعلاني الجديد لمجموعة شركة Messika للمجوهرات.

وظهرت كيت في الصورة الإعلانية إلى جانب عارضتي الأزياء جوان سمولز وسيلفيا هوك للترويج لمجموعة Lucky Move الجديدة من العلامة التجارية.

وخلال الحملة ظهرت الفتيات بإطلالات الخفافيش السوداء، فارتدت كيت بنطال ضيق من الجلد الأسود نسّقته مع بليزر مفتوح من نفس النوع، بينما كانت جوان بفستان جلدي أما سيلفيا فطابقت إطلالتها لكيت.

وتحدثت المصممة فاليري ميسيكا رئيسة الشركة عن الحملة بقولها: "أردت إنشاء مجموعة ثلاثية من الفتيات، عصابة تمثّل النساء في تنوعهن مهما كان عمرهن فهن يجسدن نوعاً من الجمال".

وأشادت ميسيكا بكيت خلال حديثها فقالت: "لطالما كانت كيت موس ملاذي فهي أسطورة الموضة وأيقونة موسيقى الرووك أند رول، وقبل كل شيء هي امرأة حرة"، وتابعت: "هي أيقونة في صناعة الأزياء وهي ترمز إلى كل ما أحب من انفعال وجراءة للمرأة".

أما حول الحملة فقد عبّرت عن رأيها: "هؤلاء الثلاثي لديهن موقف قوي راء المجوهرات، إنهن نساء أقوياء يختلفن في أسلوبهن في المجوهرات، فهن يؤثرن على الألماس وليس العكس".

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: