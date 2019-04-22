كيت ميدلتون بإطلالة ليلكية في عيد الفصح.. وتتزيَّن بمجوهرات من يوم زفافها (فيديو)

توجَّهت دوقة كامبريدج "كيت ميدلتون" وزوجها الأمير "ويليام" إلى قلعة وندسور؛ لحضور قداس عيد الفصح المُقام في كنيسة القديس جورج، إلى جانب أفراد العائلة المالكة البريطانية والملكة "إليزابيث" الثانية.

وكعادتها، لفتت "كيت ميدلتون" (36 عامًا) الأنظار لإطلالتها الأنثوية التي تتسم بالكلاسيكية والرقي، مُرتديةً معطف ليلكي من توقيع مصمم الأزياء البريطاني " ألكساندر ماكوين"، ويُشار أنه ذات الفستان الذي ارتدته لقداس عيد الفصح آخر عام 2014 خلال جولة أجرتها في أستراليا ونيوزيلندا استمرت ثلاثة أسابيع.

جاء تصميم الفستان بطريقة انسيابية مُبرزًا قوامها الرشيقة وخصرها النحيل، وبالتأكيد القليل من المجوهرات بإمكانها إضفاء مزيدًا من الرُقي، فاختارت التزيُّن بأقراط ألماسية على شكل دمعة من تصميم "روبنسون بيلهام" ارتدته سابقًا في حفل زفافها الملكي، كما وضعت بروش على شكل ورقة البلوط مُرصَّع بالألماس واللؤلؤ على معطفها الأنيق، حيث ارتدته لأول مرة خلال احتفالات اليوبيل الماسي للملكة عام 2012.

واعتمرت قبعة رمادية مائلة إلى الأزرق، وحملت حقيبة يد رمادية من توقيع Emmy London، وزادت من طولها بانتعال حذاء ذي كعب عالٍ أزرق سماوي.

واعتمدت الأم لثلاثة أطفال تسريحة شعر مموجة على جانبي كتفها، وطبَّقت القليل من المسكارا وأحمر الخدود.

ويجدر الذكر أن دوقة ساسكس "ميغان ماركل" تغيَّبت عن الحدث مع اقتراب موعد ولادتها المقرر خلال الأسابيع القليلة الماضية، مع ذلك تمكَّن زوجها الأمير "هاري" التواجد في الحدث، إلى جانب الأميرة "بياتريس" ووالدها الأمير "أندرو" ، والأمير "إدوارد" وزوجته "صوفي"، كونتيسة ويسيكس.