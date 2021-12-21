كيت ميدلتون غاضبة من دوقا ساسكس.. ولن تلجأ لزوجها الأمير ويليام

تصدّر دوقا ساسكس الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل وسائل الاعلام خلال مقابلتهما الشهيرة والمثيرة للجدل مع اوبرا وينفري والتي كشفا فيها الكثير من أسرار البلاط الملكي واتهما العائلة الملكية بالعنصرية.

كيت ميدلتون تشعر بالازعاج من هاري وميغان

أعربت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون بانها منزعجة للغاية وتشعر بالاستياء بسبب زجّها في المقابلة التلفزيونية مع اوبرا وينفري والتطرّق لاسمها خلال الحديث المثير للجدل عن القصر والبلاط الملكي.

وكانت كيت غاضبة للغاية للتطرّق إليها وذكر اسمها عندما تحدّثت ميغان مع أوبرا حول ان كيت هي من تسببت ببكاء ميغان قبل زفافها على الامير هاري.

كيت ميدلتون لم تلجأ للامير ويليام

لجأت كيت ميدلتون في ذلك الوقت إلى شقيقها الصغير جيمس لتتحدث معه عن الأمر لأنها كانت بحاجة لشخص قريب منها تتحدث معه دون تسريب المحتوى للصحافة.

وكان شقيقها هو الشخص الوحيد الذي كانت تعتمد عليه وتتحدث وهي مطمئنة، في تلك الأوقات العصيبة بالنسبة لها.

وأوضح أن السبب الرئيسي في لجوئها لشقيقها دون الأمير ويليام هو أنها تدرك بان الأمير لديه الكثير من المشكلات والمتاعب ولن تثقل كاهله بالمزيد منها.