كيت هارينجتون يتعالج من إدمان الكحول.. هل مسلسل Game of Thrones هو السبب؟

دخل النجم "كيت هارينجتون" المنتجع الصحي الفاخر بريف سويس في ولاية كونيتيكت، وذلك لتلقي العلاج من إدمان الكحول، بينما كان عرض الموسم الأخير من Game of Thrones يبث.

كان كيت الذي يلعب دور جو سنو في المسلسل لمدة ثماني سنوات يخضع للعلاج أثناء بث العرض، وكشف مصدر قريب أن كيت قرر الإستفادة من الإستراحة في جدول أعماله وقضاء بعض الوقت في المنتجع الصحي للعلاج من بعض المشكلات التي تتعلق بالإرهاق والتوتر وإدمان الكحول.

ويأتي هذا الخبر عقب تصويره العام الماضي في حانة في مدينة نيويورك، حيث أخذ يتجادل مع الحرّاس بعد محاولته الإستيلاء على لعبة البلياردو في حانة بارفلي، إذ أخرجه الموظفين بالقوة إلى الخارج.

ويبدو أن زوجته روز ليزلي تدعمه وتقف إلى جانبه في هذه المحنة، حيث تريد منه أن يحصل على قسط من الراحة، مؤكدة أنه يحتاج الآن إلى السلام والهدوء، فانتقاله من عالم غير معروف إلى النجومية العالمية بعد دوره في المسلسل، هو أحد الأسباب التي سببت له هذه الصدمات.

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