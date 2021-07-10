كيم كارداشيان تغلق مؤقتًا خط التجميل KKW Beauty... هل الطلاق السبب؟

أعلنت نجمة تليفزيون الواقع، كيم كارداشيان إغلاق خط KKW Beauty مؤقتًا بهدف تغيير العلامة التجارية.

وكشفت كيم البالغة من العمر 40 هامًا عبر سلسلة من التغريدات على "تويتر" أن خط الإنتاج في نسخته الحالية لن يقدم أكثر من ذلك، وسيتم إعادة إطلاقه بصيغ جديدة أكثر حداثة وابتكارًا في شكل جديد ومستدام.

وأضافت النجمة أيضًا في تغريدة أخرى:"إلى عملائنا الأوفياء، بدأ الأمر بمجموعة كونتور وتوسعت لتشمل العيون والشفاه والجسم والعديد من المنتجات المذهلة على مدى السنوات الأربع الماضية".

وتابعت: "في الأول من أغسطس، سنغلق موقع http://KKWBeauty.com حتى نتمكن من العودة إليه تحت علامة تجارية جديدة تمامًا بتركيبات جديدة أكثر حداثة وابتكارًا، متحمسة لمواصلة تطوير وتوسيع نطاق منتجاتي، كما يعمل فريقي باجتهاد لتحسين تجربة التسوق للعملاء للتمكن من شراء مستحضرات التجميل من موقع ويب واحد".

وبالرغم من أن النجمة لم تذكر السبب وراء هذه الخطوة، سارع متابعيها على الفور للتكهن بأن السبب يرجع إلى أن كيم ستخلى عن رمز W الموجود في اسم خط الانتاج، وذلك نظرًا لانفصالها عن زوجها مغني الراب، كاني ويست.

وقال أحد المتابعين:"أعتقد أنها ستزيل حرف W من العلامة التجارية بأكملها"، وسخر أخر، قائلًا:" الآن بعد أن انفصلت عنه، فأنت لا تريد أن يكون اسمها W، فقط أعلنيها صراحة".

كانت قد تقدم كيم بطلب للطلاق من ويست في فبراير الماضي، مشيرة إلى اختلافات لا يمكن التوفيق بينها، وتواعد الثنائي في عام 2012 وتزوجا في عام 2014 في فلورنسا ولديهم أربعة أطفال وهم نورث وسانت وشيكاغو وسالم.

وبعد الانفصال، دخل كاني في علاقة مع عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك، 35 عامًا، بينما أشارت التقارير إلى أن كيم مترددة في بدء المواعدة مرة أخرى.

كانت قد أطلقت كيم خط مستحضرات التجميل الذي يحمل اسمها في يونيو 2017 وفي نوفمبر من نفس العام، أطلقت خط KKW Fragrance، وفي يناير الماضي، استحوذت شركة التجميل Coty Inc على حصة بنسبة 20 ٪ في خط التجميل الخاص بكارداشيان مقابل 200 مليون دولار.

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