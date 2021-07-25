كيم كارداشيان تقدّم الدعم الكامل لكانيه في حفلته.. والأخير يغني لها!

أحيى النجم "كانيه ويست" حفل غنائي في ملعب "مرسيدس -بنز" في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية يوم الخميس الماضي، وذلك احتفالًا بألبومه العاشر الذي أصدره تحت اسم Donda.

وحضر نجم الراب البالغ من العمر 44 عامًا إلى الحفل متأخرًا حيث لم يقم بالغناء في الحفل بل اكتفى بالرقص والتجوّل حول أرضية الملعب أثناء تشغيل أغاني الألبوم على مكبرات الصوت.

وكان هناك العديد من المفاجآت داخل الحفلة حيث كان أولها هو حضور النجم "جاي زي" والذي لم يلتقِ بـ"كانيه" منذ سنوات طويلة، حيث قاما بتسجيل أغنيتهما الجديدة وثاني تعاون لهما وهي Guess Who’s Going to Jail Tonight، قبل انطلاق الحفل بساعات.

Kanye cries about 'losing my family' at 'Donda' listening party with Kim https://t.co/4GcSQljaOs pic.twitter.com/njcyWk3bu4 — Page Six (@PageSix) July 24, 2021

أما المفاجأة الثانية فهو تواجد نجمة تلفزيون الواقع والزوجة السابقة لـ"كانيه"، كيم كارداشيان، برفقة أطفالهما الأربعة حيث قدّمت الدعم الكامل لزوجها السابق.

وظهرت "كيم" بإطلالة مطابقة تمامًا للإطلالة "كانيه" حيث ارتدت "جيمسوت" باللون الأحمر وهو اللون المطابق لبذلة "كانيه" المنتفخة، كما نشرت العديد من مقاطع الحفلة عبر حسابها الخاص على "انستغرام".

وبالرغم من ان الالبوم هو مخصص لوالدته الراحلة "دوندا ويست" إلا أن بعض الأغاني تضمنت إشارات إلى "كيم" وعائلته الصغيرة حيث غنى في أحد المقاطع أنه "يفتقد عائلته".

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