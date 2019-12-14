كيم كارداشيان تكشف عن صورة العيد ميلاد الخاصة بعائلتها الصغيرة.. هل انفصلت عن صورة العائلة الكبيرة؟

بدأت عائلة كارداشيان منذ تسعينيات القرن الماضي في التقاط صورة احتفالية بمناسبة العيد ميلاد ففي البداية كانت بطاقات العيد ميلاد مرحة وبسيطة قبل أن تتحول تدريجياً إلى تباهي وتفاخر بالفساتين الباهظة الثمن والمجوهرات.

فكانت الصور الأولى تتجمع العائلة للحصول على المتعة على الدراجات النارية أو بملابس كاجوال على شاطىء البحر ثم بدأت الإطلالات البسيطة تتحول إلى مظاهر فاخرة وباهظة.

ويبدو واضحاً الآن أن العائلة بدأت تستقل بكل فرد على حدا في صور الأعياد ميلاد بسبب كبر أعداد العائلة، ففي يوم امس الجمعة كشفت كيم كارداشيان عن بطاقة عيد الميلاد الخاصة بعائلتها.

وفي الصورة التي تبعث عن الروعة تواجدت نجمة تلفزيون الواقع البالغة من العمر 39 عاماً مع زوجها كانيه ويست وأطفالها الأربعة نورث وسانت وشيكاغو والصغير سالم.

وارتدى جميعهم ملابس مطابقة مكوّنة من بناطيل رياضية رمادية اللون نسّقتها كيم وسانت ونورث مع بلايز هودي بينما سالم وشيكاغو كانا يرتديان شورت مع بلوزة بدون أكمام، وعلّقت كيم على الصورة: "بطاقة عيد الميلاد لعائلة ويست".

وبالرغم من أن الصورة كانت تتميز بالعادةً بالعائلة بأكملها مع الأطفال والأزواج إلا ان كيم اختارت هذه المرة الكشف عنها بعائلتها الصغيرة فقط وبطريقة بسيطة بعيداً عن التعقيدات.

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