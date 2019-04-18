كيم كارداشيان تكشف لغز حوض مغسلتها.. شاهد الفيديو!

أربكت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" متابعيها بعدما عرضت عقارها الفاخر في برنامج Vogue 73 Questions، فبطبيعة الحال هنالك العديد من الجوانب المميزة والاستثنائية في تصميم ديكورات منزلها نظرًا لثروتها التي تقدر بالملايين.

شاركت "كيم كارداشيان"، البالغة من العمر 37 عامًا، متابعيها عبر موقع "إنستغرام" مقطع فيديو توضِّح من خلاله طريقة عمل أحواض المغاسل ذات التصميم المميز الذي يبدو أشبه ما يكون بسطح مُنبسط ذي فتحة صغيرة طولية، ما يصعب على الفرد معرفة طريقة تسريب المياه المُتجمِّعة.

أشارت "كيم" أن التصميم من إبداع زوجها مغني الراب "كانييه ويست"، ويوجد منه ثمانية نسخ فحسب، حيث يعمل على تجميع المياه في البداية ثم تسريبها عبر الفتحة الطويلة، كما تحدَّثت عن أزرار الإضاءة في منزلها، فهي ليست كالمفاتيح العادية، بل عبارة عن ثلاثة دوائر صغيرة، ما يمنح مزيدًا من الرقي إلى الحائط.

يجدر الذكر أن قصر هيدن هيلز الضخم الخاص بعائلة "كيم" صممه أكسل فيرفورد وأشرف عليه "كانيه" واستغرق سنوات لاستكماله.