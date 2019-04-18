كيم كارداشيان في اختبار القانون.. فهل اجتازت الامتحان؟

تعتزم نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" دراسة القانون؛ فقتالها من أجل حقوق "ماري جونسون" وقدرتها على إخراجها من السجن ألهماها باستكمال دراستها في هذا المجال واتباع شغفها.

وإثباتًا لمدى جديتها حول شغفها الجديد، توجَّهت "كيم"، طالبة الحقوق المُتفانية، بوثيقة مُثَبَّتة تحت ذراعها لدى وصولها إلى اختبار الأضرار يوم الأربعاء.

اختارت "كيم" إطلالة مُريحة مكونة مُرتديةً بنطال رمادي فضفاض وسترة رمادية غامقة، في حين أسدلت شعرها الأسود المموج على جانبي كتفها، وحملت حقيبة ظهر خضراء بدا وكأنها مُحمَّلة بالكُتب، وفي يدها اليُسرى حملت حقيبة يد على شكل جلد أفعى من العلامة التجارية "بيركين".

وفي وقت لاحق من اليوم، شاركت "كيم" متابعيها أخبار اجتيازها الامتحان عبر حسابها على موقع "تويتر".

وفي يوم الثلاثاء الماضي، شاركت "كيم" متابعيها لمحة عن بعض مذكرات الدراسة، وكذلك البطاقات التعليمية التي تحتوي على تعريفات قانونية مكتوبة بخط اليد وشروط رئيسية عليها.

يجدر الإشارة إلى أن النجمة العالمية ستبدأ مهنة جديدة في القانون الجنائي وتعتزم إجراء امتحان نقابة المحامين في ولاية كاليفورنيا عام 2022.