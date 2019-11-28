كيم كارداشيان وجينيفر لوبيز تتشاركان حديثاً خلال إعلان ترفيهي.. وظهور غير مرغوب فيه لهذا الشخص!

تعاونت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" مع النجمة العالمية "جينيفر لوبيز" في إعلان تجاري للترويج لـ Portal من فيس بوك وهو نظام مكالمات فيديو يتم ضبطه تلقائياً إذا كنت تتحرك في جميع أنحاء الغرفة.

وشاركت النجمتان مقطع فيديو عبر حسابهما الخاص على انستغرام حيث ظهرت كيم وهي تضع قناعاً أخضر اللون على وجهها كما ارتدت تيشيرت أسود، بينما كانت لوبيز تتجول في منزلها وهي ترتدي بيجاما كاروهات باللون الكحلي والأخضر وتضع قناعاً وردياً على وجهها، أما الظهور المفاجىء فكان لخطيبها أليكس رودريغيز الذي كانت إطلالته مطابقة لجينيفر تماماً.

ويبدأ الإعلان في المطبخ بينما كانت جينيفر تسكب كوباً من الشاي وتتحدث مع كيم عبر الشاشة حيث قالت: "كيم أحب أن Portal تتيح لنا الوقت معاً"، ثم تُرى كيم وهي تمشي من المطبخ إلى غرفة المعيشة وتجلس على المقعد وتقول: "أعرف جيداً لديّ الكثير من الأفكار المدهشة لعطلة عيد الميلاد". وتابعت: "نعم إليكم ما أفكر به...".

وقبل أن تتمكن كيم من إكمال حديثها يدخل أليكس ويقاطعها حيث أنه لا يلاحظ أنهما في محادثة خاصة ويقول: "مرحباً كيم"، إلا ان نجمة الواقع انزعجت من هذا التدخل، ثم تابع أليكس: "إذاً ما الذي تتحدثون عنه"، فأجابته جينيفر: " مجرّد أشياء".

ويتابع أليكس إزعاجه لهما ويقول: "أحب الأشياء أثناء الاستمتاع بوجبة خفيفة"، بينما تبتسم كيم، تظهر معالم العبوس على وجه جينيفر وهي تنظر إلى نجمة الواقع.

ويشار إلى أن كيم وجينيفر صديقتان لسنوات عديدة حيث أنهما كثيراً ما شوهدتا وهما تقضيان الوقت معاً، ففي العام الماضي جاءت كيم لمنزل جينيفر لقضاء الليلة عندها لمشاهدة فيلمها Second Act.

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