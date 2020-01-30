كيم كارداشيان وكانيه ويست يلجآن لطبيب.. هل زواجهما على وشك الانهيار!

يشاع بأن نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" وزوجها مغني الراب كانيه ويست يريدان إشعال الشرارة في علاقتهما العاطفية.

وخلال عرض حلقة من المسلسل الواقعي KUWTK لجأت كيم وزوجها إلى طبيب مُختص بحل مشاكل الأزواج طلباً للمساعدة وأخذ إرشادات من أخصائي لإنقاذ علاقتهما.

ويزعم مخرج المسلسل بأن الزوجين بدآ في إشعال علاقتهما والتجديد فيها بعد فترة وجيزة من الصحوة الدينية الأخيرة للموسيقي وولادة الطفل الرابع سالم.

وبحسب مصدر قريب: "لديهم جلسات علاج مرة واحدة على الأقل أسبوعياً حيث يتحدث كل منهما حول إحباطهما لأحد الخبراء الذي يقدّم نصائح حول كيفية الانفتاح والتواصل بشكل أفضل".

وأضاف المصدر أن الأمور قد اتخذت منحنى افضل بفضل نصائح الأطباء حيث يركّزان الآن على مشاكلهما في غرفة النوم فقال المصدر: "يعطيهما المعالجون اقتراحات لإعادة الشعلة في حياتهما الجنسية".

وخلال وقت سابق صرّح مصدر قريب بأن كانيه غير سعيد بزواجه حيث يمر بوقت عصيب في الوقت الحالي ومن الصعب على كيم التعامل معه.

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