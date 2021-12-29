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لقطات جنسية لبهار شاهين في مسلسل دوران.. وتعلّق "خائفة من والدي"

منشور 29 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 05:10
بهار شاهين
بهار شاهين

عادت النجمة التركية بهار شاهين إلى شاشات التلفاز التركية بعمل جديد يجمعها بالنجم التركي "أوكتاي تشوبوك" وذلك بعد نجاحها الكبير في مسلسل اسطنبول الظالمة.

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إصدار الإعلان الأول لمسلسل بهار شاهين "دوران"

صدر الإعلان الترويجي الاول لمسلسل "دوران" والذي سيعرض على أحد المنصات الالكترونية ونشر فيديو الإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وظهرت بهار في الفيديو برفقة النجم "أوكتاي تشوبوك" والذي يشاركها دور البطولة في المسلسل، حيث جمعتهما لقطات جنسية اباحية كانت ضمن المسلسل وقبلات رومانسية حميمية.

 

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بهار شاهين

تعليق بهار شاهين على لقطاتها الجنسية

نشرت بهار شاهين مقطع فيديو لها عبر حسابها الخاص على تويتر بعد صدور الاعلان الترويجي للمسلسل، وقد بدا عليها الخجل وهي تقول: "هناك أحداث في رأسسي أتذكرها الآن ويجب أن لا يراها أبي أبداً"، وأضافت: "أبي يجب أن لا يشاهد المسلسل بأكمله فابنتك لم تعد بريئة يا أبي".

بهار شاهين ومسلسل اسطنبول الظالمة

لاقت النجمة "بهار شاهين" نجاحاً كبيراً في مسلسل "اسطنبول الظالمة" حيث أدّت دور شخصية جيرين، كما كان لها دور في مسلسل "تلك حياتي أنا" بدور موجا.
 

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