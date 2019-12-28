مادونا ترتدي الحجاب.. هل اعتنقت الإسلام؟ (صور)

يبدو أن النجمة "مادونا" وجدت حلاً وسطاً بعد خلافها مع زوجها السابق غي ريتشي حول حضانة الأطفال وكيفية قضاء الوقت مع أطفالهم في العطل.

فتم مشاهدة النجمة وهي متجهة إلى مطار إف كينيدي في نيويورك وهي في طريقها إلى لندن برفقة ابنتيها المتبنيتين إستر وستيل يوم أمس الجمعة.

وظهرت مادونا وهي ترتدي معطفاً ضخم باللون الأسود ومطرّز بالدانتيل من الأطراف من مجموعة غوتشي وبقيمة 3170 جنيه أسترليني، إلا أن الغريب ارتدائها حجاب باللونين الأبيض والأسود مما زاد من غرابة إطلالتها السوداء.

ويأتي ظهورها هذا وهي بحالة معنوية عالية بعد أيام فقط من إلغاء حفلها الموسيقي في ميامي فجأة لأنها كانت تعاني من الآم شديدة لم تحدد سببها وذلك يوم الأحد الماضي.

وبالعودة إلى خلافها مع زوجها السابق المنتج ريتشي رفع دعوى قضائية ضد النجمة في قضية الطلاق يطلب فيها تنفيذ أمر المحكمة حول المكان الذي يجب أن يقضي فيه الأطفال الستة عطلة العيد ميلاد.

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