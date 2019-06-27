مادونا توصف بـ "عديمة الإحساس" في أجدد كليباتها.. ما السبب؟

هاجمت إحدى الناجيات من عملية إطلاق النار على النادي الليلي The Pulse Nightclub، النجمة مادونا، وذلك لتصويرها أحداث المجزرة في فيديو موسيقي لها، حيث وصفتها بأنها "عديمة الإحساس".

وقالت الناجية "بيشنس كارتر" إنها أصيبت بصدمة كبيرة عند مشاهدتها فيديو أغنية God Control، الذي أصدرته مادونا، أمس الأربعاء، والذي يشبه إلى حد كبير تفاصيل مجزرة النادي الليلي بزلس في فلوريدا، حيث صرّحت: "كان الفيديو دقيقاً للغاية لما واجهته في تلك الليلة".

ويبدأ الفيديو بتحذير مكتوب على الشاشة يقول: "القصة التي على وشك مشاهدتها مقلقة للغاية، وتحتوي على مشاهد عنيفة وإطلاق نار، لكنه يحدث كل يوم ويجب أن يتوقف"، ثم يظهر بعد ذلك مقطع تظهر فيه مادونا وهي جالسة على آلة كتابة، تتقاطع مع صورة لرجل يحمل سلاح ويطلق النار على نادي ليلي،ومع استمرار تشغيل مقطع الفيديو، نرى صوراً عنيفة بشكل متزايد لإطلاق النار، وجثث ملطخة بالدماء على الأرض.

يُذكر أنّه وقع إطلاق النار في نادي The Pulse Nightclub عام 2016، حيث قام شخص يدعى عمر متين بإطلاق النار على 49 شخص في ملهى للمثليين جنسياً مقره في أورلاندو.

وخلال ذلك الوقت، اعترفت مادونا بأنها قلقة بشأن سلامة أطفالها، فحين ترسلهم إلى االمدرسة تشعر بالخوف من أنهم لن يعودوا إلى المنزل، بسبب تهديدات العنف باستخدام السلاح.

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