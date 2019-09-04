ماريا كاري تستعرض جسدها الرشيق..بعد قيامها بعمليات تجميلية بهذا المبلغ الكبير

نشرت النجمة "ماريا كاري" صوراً عبر حسابها الخاص لإجازتها الصيفية في منطقة البحر الكاريبي، فخلال وقت سابق شاركت المتابعين بمجموعة من الصور أثناء زيارتها لأكاديمية الدلافين هناك.

ويوم أمس ودّعت ماريا إجازتها هناك بنشرها صورةً لها وهي ترتدي بكيني أسود لامع نسّقته مع روب نوم ملوّن، وعلّقت عليها: "من الصيف إلى الخريف نهاجر# وداعاً".

ولكن الملفت للنظر كان لدى المتابعين هو رشاقة جسدها وخسارتها الكبيرة لوزنها الذي كانت تتباهي به وهي تنتعل كعباً عالياً نسّقته مع البكيني، وعلّق الناس عليها بأنهم أحبوا جسدها النحيل.

وخلال وقت سابق كانت ماريا قد اتُهمت باستخدام بطاقة AMEX باسم بمساعدتها ليانا شاهناز وذلك لدفع تكاليف إخفاء آثار العمليات الجراحية التجميلية، فمن خلال وثائق كانت فاتورة واحدة بمبلغ 32,765 دولار وشملت على حقن للأرداف وتذويب الدهون، وفاتورة أخرى دفعت 7,915 دولار مقابل العلاج بالليزر للفخذين.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: