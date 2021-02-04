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ماندي مور تضطر إلى تغيير خطة ولادتها.. وهذا السبب!

منشور 04 شباط / فبراير 2021 - 02:43
ماندي مور
ماندي مور

تستعد النجمة "ماندي مور" لولادة طفلها الأول قريباً، حيث شاركت رحلة حملها على وسائل التواصل الاجتماعي كغيرها من مشاهير هوليوود.

ونشرت النجمة البالغة من العمر 36 عاماً عبر حسابها الخاص على "انستغرام" صورةً لها من العيادة الطبية حيث شوهدت وهي ترتدي قناع وجه.

Medical condition: Mandy Moore shared with her Instagram followers on Wednesday that she's had to 'alter' her birth 'plan' for her first child, who is due soon, because of low platelets

وأوضحت ماندي أنه سيكون هناك تغيير على موعد ولادتها وخطة الولادة الخاصة بها حيث كشفت أن السبب هو ان عدد الصفائح الدموية لديها قد انخفض بشكل كبير وهذا ما جعلها تغيّر خطة ولادتها.

وكتبت ماندي فوق الصورة: "فحص الصفيحات الأسبوعي لدى أخصائي أمراض الدم ولقد انخفضت الصفائح الدموية لدي بشكل كبير خلال فترة الحمل وهذا الشيء غيّر خطة ولادتي".

Nearly time: The actress and singer announced her happy baby news in September and has revealed that she's having a boy

وخلال وقت سابق أعلنت ماندي أنها تتوقع طفلها الأول من زوجها جولد سميث حيث كانت قد كشفت عن خوفها من عدم قدرتها على الحمل.

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