ماندي مور تضطر إلى تغيير خطة ولادتها.. وهذا السبب!

تستعد النجمة "ماندي مور" لولادة طفلها الأول قريباً، حيث شاركت رحلة حملها على وسائل التواصل الاجتماعي كغيرها من مشاهير هوليوود.

ونشرت النجمة البالغة من العمر 36 عاماً عبر حسابها الخاص على "انستغرام" صورةً لها من العيادة الطبية حيث شوهدت وهي ترتدي قناع وجه.

وأوضحت ماندي أنه سيكون هناك تغيير على موعد ولادتها وخطة الولادة الخاصة بها حيث كشفت أن السبب هو ان عدد الصفائح الدموية لديها قد انخفض بشكل كبير وهذا ما جعلها تغيّر خطة ولادتها.

وكتبت ماندي فوق الصورة: "فحص الصفيحات الأسبوعي لدى أخصائي أمراض الدم ولقد انخفضت الصفائح الدموية لدي بشكل كبير خلال فترة الحمل وهذا الشيء غيّر خطة ولادتي".

وخلال وقت سابق أعلنت ماندي أنها تتوقع طفلها الأول من زوجها جولد سميث حيث كانت قد كشفت عن خوفها من عدم قدرتها على الحمل.

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