مايلي سايرس بالوردي احتفالا بعيد الفصح.."فصح سعيد أيها الأرانب"!

احتفلت النجمة الأمريكية "مايلي سايرس" بعيد الفصح ضمن أجواء وردية أنثوية، معتمدةً إطلالة مغايرة عما عهدناها به.

شاركت "مايلي سايرس" متابعيها عبر موقع "إنستغرام" سلسلة صور التقطتها على ما يبدو قبل كارثة تفشي فيروس كورونا، حيث تظهر بإطلالة وردية مُرتديةً بودي سوت وردي من الجلد، واعتمدت شعر مستعار وردي أيضًا، بالإضافة إلى تطبيقها مكياج وردي مطابقًا لشكلها.

في إحدى الصور، تظهر مقدمة برنامج BrightMinded في أحضان أرنب وردي ضخم يصفعها على مؤخرتها بينما أمسك جزرة كبيرة وردية.



وفي صورة أخرى، تبرز "مايلي" جانبها الأنثوي البريء جالسةً على كرسي خشبي في باحة الحديقة مُعتمدةً الإطلالة الوردية لكنها اختارت كروب توب أبيض ومنشفة لفت بها جسدها، في حين تزيَّنت بأذني أرنب كبيرتين باللون الوردي.

من جهة أخرى، أثبتت "مايلي"نشاطها وسط جائحة فيروس كورونا، فقد كانت من أوائل المشاهير الذين حثوا المعجبين على البقاء في منازلهم وقدمت لهم سلسلة ترفيهية في برنامجها الذي يبث مباشرة على موقع "إنستغرام" بعنوان Bright Minded، والذي استضافت به شخصيات مشهورة بما في ذلك؛ سيلينا غوميز ، ديمي لوفاتو ، باريس هيلتون ، وجيمي فالون.



كما تصدرت عناوين الصحف الأخيرة بعد تبرعها هي وحبيبها لمغني الاسترالي "كودي سيمبسون" بوجبات تاكو مجانية للعاملين في الرعاية الصحية في مستشفى UCLA، حيث أشرفا على تسليمها بنفسيهما.

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